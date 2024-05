Enna: “È pronto a tavola”, sostenibilità e gruppi di acquisto solidale a Pergusa

PUBBLICITÀ

Nuovi orizzonti per l’agricoltura siciliana con il progetto “È pronto a tavola” ideato dall’associazione La Città Felice Onlus con il patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Regione Siciliana e in collaborazione con il MCL- Sicilia e il circolo di MCL di Mineo “Rosario Pepe”, che domani, mercoledì 15 maggio, farà tappa presso il ristorante Garden di Pergusa per offrire un’esperienza sensoriale all’insegna dell’agri-cultura sostenibile.

Un percorso innovativo che ha coinvolto le 9 province siciliane e 15 comuni, puntando all’informazione e all’educazione su temi dell’utilizzo di prodotti agroalimentari locali, la salvaguardia dell’ambiente e il supporto all’economia locale attraverso l’agricoltura sociale.

Alle ore 11:00 si apriranno i lavori con la presentazione dei Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) e con l’incontro con i produttori. Il gruppo di acquisto solidale ha lo scopo di valorizzare e sostenere i produttori e le imprese locali, offrendo ai consumatori la possibilità di acquistare prodotti di qualità a prezzi calmeriati. Alle ore 13 seguirà l’evento pubblico e lo show cooking con mostre, presentazioni e degustazioni aziendali.

L’iniziativa, volta a promuovere scelte di consumo consapevoli e vicinanza alle comunità locali, dopo i saluti del sindaco di Enna Maurizio Dipietro, vedrà gli interventi di Larisa Andrei, coordinatrice del progetto “È pronto a tavola”, Salvo Palermo, esperto del progetto, e Salvina Russo, imprenditrice agricola.

“È pronto a tavola, Agri-cultura sostenibile”, che rientra nell’accordo di programma 2020 e 2021, non è solo una riscoperta dei sapori autentici, ma un’educazione alla sostenibilità e un investimento nell’agricoltura sociale e nella promozione dell’economia locale. Il suo scopo è rivoluzionare la filiera produttiva agroalimentare, incentivando la ricerca dei produttori locali e la tutela dell’ambiente.