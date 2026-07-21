Enna e Piazza Armerina ricordano Giorgio Boris Giuliano a 47 anni dall’assassinio

Questa mattina, la Polizia di Stato di Enna e il Comune di Piazza Armerina hanno reso omaggio al Dott. Giorgio Boris Giuliano, assassinato dalla mafia il 21 luglio 1979 a Palermo.
Alle ore 08.15, presso il Complesso della Polizia di Stato di Enna, a lui intitolato, il Questore Dott. Cono Incognito ha deposto una corona di alloro, presso la lapide ed il busto commemorativo.
Alle ore 09.00, presso il Cimitero di Piazza Armerina, il Questore, unitamente al Sindaco di Piazza Armerina Avv. Nino Cammarata, ha reso omaggio con delle composizioni floreali alla tomba del Dott. Giuliano.
“Ricordarlo è un dovere – comunica la Polizia di Stato di Enna – ma soprattutto un atto di profonda gratitudine verso chi ha difeso la giustizia fino all’estremo sacrificio”.