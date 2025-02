Enna e Leonforte insieme alla BIT di Milano per promuovere il territorio

PUBBLICITÀ

“Enna e Leonforte unite alla Borsa del Turismo Italiano di Milano”. Questo l’annuncio che i primi cittadini dei due Comuni, Maurizio Dipietro e Piero Li Volsi, hanno dato comunicando l’intenzione di promuovere i due territori in occasione del più importante evento in tema di turismo in Italia.

“Con questa nuova esperienza – spiega il sindaco di Leonforte Li Volsi – proseguiamo nel positivo percorso unitario iniziato in occasione delle Vie dei Tesori, portando all’attenzione del turismo internazionale le nostre bellezze artistiche, monumentali e naturali”.

“La felice esperienza delle Vie dei Tesori – aggiunge il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – rappresenta un ottimo viatico per questo percorso unitario che ci accingiamo a compiere. Saremo, quindi, presenti per la prima volta alla BIT di Milano per far conoscere a tutti quanta arte, bellezza, storia, archeologia e mito ci sia nei nostri territori, valorizzando altresì gli aspetti enogastronomici a cominciare da un’assoluta novità: la presentazione di un dolce medievale risalente a Federico II”.