Enna e le sue eccellenze alla Bit di Milano

Il Comune di Enna si inserisce nella scena internazionale del turismo con la sua partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano. Grazie ad un lavoro sinergico tra l’assessorato alla cultura e quello agli eventi, Enna porterà avanti la sua missione di promuovere le ricchezze culturali e turistiche della città.

Gli assessori La Porta e Cardaci hanno unito le loro forze con il coinvolgimento della Cna per garantire una presenza significativa e incisiva del Comune alla BIT. Questa partecipazione rappresenta un’importante opportunità per mettere in luce il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città e attrarre l’attenzione di operatori turistici, giornalisti e visitatori.

Durante la BIT, Enna presenterà le sue eccellenze culturali per promuovere le sue tradizioni, il suo mito, la sua gastronomia e le sue bellezze naturali, storiche e artistiche. La città sarà rappresentata in uno spazio dedicato, dove sarà possibile scoprire le molteplici opportunità offerte ai visitatori.