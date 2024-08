Enna e la sua provincia tra i protagonisti della “Bianca Notte Onaf dei Formaggi”

PUBBLICITÀ

Parte da Enna il viaggio per scoprire le attività promosse durante “La Bianca Notte ONAF dei Formaggi” e trasmessa, in diretta, su tutto il territorio siciliano, sul canale 79 del digitale terrestre, regia di Carmelo Ciletta e Pippo Scarvaglieri, e in diretta Facebook sulla pagina TVA Sicilia.

PUBBLICITÀ

E’ stato Rosario Umbriaco, che di Enna, insignita da ONAF “Città del Formaggio” nel 2022, è una delle punte di diamante dello street food, a presentare le sue quattro creazioni brevettate di arancini caratterizzati dalla presenza peculiare dei formaggi siciliani a denominazione di origine protetta.

“La notte bianca Onaf del formaggio”, organizzata dalla Delegazione Sicilia dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (ONAF) e ideata dal suo delegato, Pietro Pappalardo, ha proposto una sorta di festival itinerante in dodici città siciliane per declinare i diversi aspetti del formaggio isolano alla presenza di soci assaggiatori e maestri assaggiatori di formaggi. L’evento nasce anche come format televisivo, prodotto da TVA Sicilia, con una diretta, collegamenti e ospiti in studio presentati live dal delegato ONAF Pietro Pappalardo.

La Bianca Notte ONAF del Formaggio è stata accolta dalle amministrazioni comunali e dalle attività produttive casearie e gastronomiche, come opportunità di comunicazione e promozione dei territori e dei prodotti. Tutti i collegamenti sono stati preceduti da un video cartolina, fornita dalle amministrazioni, che ha presentato le bellezze naturalistiche, culturali e gastronomiche dei luoghi.

L’evento ha toccato, in provincia di Enna, altri due importanti centri per la produzione del formaggio. Cerami, con l’Industria dei sapori dove, in collaborazione con l’associazione provinciale cuochi e pasticceri ennesi, lo chef Angelo Lombardo ha presentato, alla presenza del sindaco, Silvestro Chiovetta, la tartare di manzo con spuma di Provola dei Nebrodi DOP, anguria sotto sale, cialda di Provola dei Nebrodi DOP stagionata, mandorle e salicornia. Valguarnera Caropepe dove sono stati allestiti stand espositivi di formaggi e zafferano. In collegamento Alfonso Gambacurta vicepresidente Proloco, Francesca Draia, sindaco di Valguarnera, Lorenzo Scarlata, assessore comunale all’agricoltura, lo chef Giuseppe Pelligra e Gianluci Sberna. Dopo avere assistito alla fase di farcitura del pane cunzatu carrapipano, con tuma locale, la notte è andata avanti con musica sotto le stelle presso l’ex carcere antiquarium comunale, sede della Nuova Proloco Terre di Carrapipi.

Le tappe successive sono state a Vizzini, anche questa insignita da ONAF “Città del Formaggio”, Contessa Entellina, Palermo, Acireale, Santo Stefano Quisquina, insignita da ONAF “Città del Formaggio” nel 2020, Godrano, insignita da ONAF “Città del Formaggio” nel 2023, Ragusa, Novara di Sicilia, insignita da ONAF “Città del Formaggio” nel 2021.

La manifestazione, che ha registrato grande interesse in tutta la Sicilia, è “un primo passo – dice il delegato Pietro Pappalardo – per avviare un percorso sincrono di valorizzazione e festa dei formaggi in Sicilia. Sono già tanti altri i comuni che vorranno essere coinvolti e protagonisti nella seconda edizione de La Bianca Notte del Formaggio ONAF, già in cantiere”.