Enna: E-distribuzione cambia gli orari, scatta la protesta dei sindacati

“Dal 12 maggio 2025, l’azienda e-distribuzione ha deciso, nonostante il parere contrario delle organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, di cambiare l’orario di lavoro dei propri operativi, inserendo 2 turni avvicendati con orari dalle 07.00 alle 16.21 e dalle 13.24 alle 20.00, mantenendo lo stesso numero di operativi presenti sul territorio”. Lo comunica il segretario generale Filctem Cgil Enna Alfredo Schilirò.

E – distribuzione gestisce la rete elettrica a livello nazionale, quindi anche in provincia di Enna.

“Le tre organizzazioni sindacali e l’azienda – spiega Schilirò – hanno cercato una conciliazione che non è andata a buon fine, quindi a livello unitario GCIL CISL e Uil, hanno iniziato la procedura di raffreddamento che è sfociata nell’apertura di una vertenza nei confronti dell’azienda, indicendo uno sciopero per il 12 maggio 2025, che ha avuto un coinvolgimento strepitoso, con punte del 100% di adesione a livello nazionale, e mettendo in campo altre iniziative di sciopero”.

“Il cambio di orario messo in campo in maniera unilaterale dall’azienda – prosegue Schilirò – dimezza, di fatto, le risorse dislocate nel territori e peggiora notevolmente il connubio vita privata e lavorativa”.