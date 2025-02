Enna è Comune Plastic Free 2025, Dipietro: “Impegno concreto per l’ambiente”

PUBBLICITÀ

La città di Enna, insieme ad altre 121 in tutta Italia (13 in Sicilia) ha ottenuto il prestigioso riconoscimento al Comune Plastic Free 2025. Di seguito la dichiarazione del sindaco Maurizio Dipietro.

Un nuovo, importante, risultato raggiunto dalla nostra comunità in tema di gestione dei rifiuti, ufficializzato il 4 febbraio presso la Camera dei Deputati, che testimonia il nostro concreto impegno nella tutela dell’ambiente e nella promozione di pratiche sostenibili per la nostra comunità.

Ancora una volta sono orgoglioso di rappresentare la nostra comunità alla cerimonia di premiazione dell’8 marzo a Napoli, fiero del lavoro degli uffici comunali, della EcoEnnaServizi, e del quotidiano impegno dell’intera comunità.

Il riconoscimento è avvenuto per quanto fatto in questi anni in termini di riduzione dei rifiuti ed in particolare della plastica dal Comune di Enna e dalla EcoEnnaServizi, come ad esempio con le seguenti iniziative: distribuzione di borracce termiche ai dipendenti degli uffici comunali e al personale della EcoEnnaServizi, distribuzione di borse in TNT, piatti compostabili, borracce e adesso alberelli da frutto agli utenti che aderiscono alla campagna “diamo peso al tuo impegno” e che conferiscono i rifiuti differenziati presso i centri di raccolta; iniziative dirette o compartecipazione a quelle lodevolmente svolte dalle associazioni del comune ennese sulla rimozione dei rifiuti abbandonati da incivili nel territorio comunale; predisposizione di un sistema di sanzioni funzionali alla difesa dell’ambiente tramite videosorveglianza e sanzioni per l’abbandono dei rifiuti sul territorio; supporto e patrocinio di iniziative informative di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti; presenza di casette dell’acqua nel territorio comunale.

Questo risultato, insieme agli altri finora ottenuti, sono sempre motivo di orgoglio e un nuovo punto di partenza per alzare l’asticella nel raggiungimento di obiettivi più importanti nella tutela dell’ambiente. Il riconoscimento ottenuto è infatti per noi uno stimolo per fare sempre meglio.

Quest’anno, insieme all’Associazione Plasticfree abbiamo in cantiere diverse iniziative in fase di pianificazione, tra cui: distribuzione di 500 borracce nelle scuole ennesi (con il patrocinio della SRR di Enna); verificare la possibilità di installare nelle scuole dell’infanzia e primaria distributori di acqua depurata; continuare il controllo delle strade comunali per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, facendoci altresì parte attiva nei confronti dei gestori delle strade statali e provinciali che ricadono nel territorio comunale; piantare alberi endemici presso la torre di Federico sostituendo quelli tagliati per motivi di sicurezza.

Avendo raggiunto un buon risultato della raccolta differenziata, è giunto adesso il momento di porre l’accento sulla riduzione della produzione dei rifiuti, così come previsto nel piano di intervento approvato dal Comune di Enna: il miglior rifiuto è sempre quello che non si produce.