Enna e Cascia unite nella fede per Santa Rita

Tre giorni intensi e carichi di emozioni per il Vicario Foraneo di Enna, don Giuseppe Fausciana, una rappresentanza della Pia Unione di Enna e l’Amministrazione comunale, con a capo il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, a Cascia in occasione dei festeggiamenti di Santa Rita. Enna, per il 2024, è la città gemellata con Cascia.

Diversi i momenti significativi. Il 20 maggio, nell’Orto delle Rose, sono state messe a dimora delle rose da parte delle autorità civili e religiose e delle donne insignite. Questo gesto simbolico ha rappresentato un forte messaggio di rinascita e speranza, risuonando profondamente con i valori di fratellanza e riconciliazione promossi dalla comunità di Cascia e dalla Pia Unione.

Il 22 maggio si è tenuta la celebrazione culminante con il solenne pontificale presieduto dal Prefetto del Dicastero dei Vescovi, il cardinale Robert Francis Prevost, che ha poi benedetto le rose sul sagrato della basilica di Santa Rita. Il coro “Gioia dello Spirito” della parrocchia Sant’Anna ha animato la celebrazione eucaristica.

Durante la visita il momento più toccante per la comunità ennese è stato senza dubbio l’investitura di Cristina Fazzi, medico di Enna conosciuta e apprezzata per il suo impegno in Africa. Fazzi è stata onorata per il suo straordinario contributo umanitario, un esempio vivente dello spirito di carità e servizio che Santa Rita incarna.

Nel suo saluto alla città di Cascia, don Giuseppe Fausciana ha espresso profonda gratitudine ai padri agostiniani e alle monache per la loro continua testimonianza di fede, che ha arricchito spiritualmente la comunità di Enna. Ha inoltre manifestato il suo apprezzamento all’amministrazione comunale di Cascia, ringraziando il Sindaco Mario De Carolis per la calorosa accoglienza e l’amicizia riservata alla delegazione ennese.

Come segno di riconoscenza, l’amministrazione comunale di Cascia ha omaggiato don Giuseppe Fausciana e la responsabile della Pia Unione di Enna, il notaio Filomena Greco, con una medaglia d’argento. Il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, è stato invece omaggiato con una rosa d’argento, cesellata a mano dai maestri argentieri di Cascia, simbolo dell’unione e della stima tra le due comunità.

Parallelamente nella Parrocchia Sant’Anna di Enna la Pia Unione ha organizzato la tradizionale Festa di Santa Rita, che ha visto una significativa partecipazione di fedeli. Quest’anno, la solenne celebrazione è stata presieduta da don Sebastiano Rossignolo. Al termine della Santa Messa, i fedeli hanno avuto l’opportunità di venerare la sacra reliquia ex ossibus di Santa Rita, gelosamente custodita dalla Pia Unione.

Fondata nel 2016, la Pia Unione di Enna si dedica alla formazione dei membri e alla diffusione del culto di Santa Rita. È una diramazione del monastero di Cascia e ha come assistente nazionale P. Ludovico Centra, mentre l’assistente locale è il parroco di Sant’Anna. Grazie all’impegno del notaio Filomena Greco e del direttivo, la Pia Unione ha promosso numerosi eventi e il recente gemellaggio tra Enna e Cascia ha ulteriormente rafforzato i legami tra le due comunità.

Don Giuseppe Fausciana, che conduce i 15 giovedì di Santa Rita attraverso meditazioni tematiche e accompagna mensilmente il gruppo della PUP con incontri di catechesi, ha espresso grande soddisfazione per l’attiva partecipazione della Pia Unione alla vita ecclesiale e alla carità.

“La devozione a Santa Rita si manifesta nell’impegno concreto verso la comunità e nel servizio ai più deboli, imitando l’amore per la Chiesa che Santa Rita ha sempre mostrato”, ha dichiarato.