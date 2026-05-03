Enna e Caltanissetta schierano 30 nuovi volontari per la Campagna Antincendio

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Si è concluso ieri, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, uno dei corsi specialistici AIB, Antincendio Boschivo, che ha visto protagonisti 30 volontari di Protezione Civile provenienti dalle province di Enna e Caltanissetta.

L’iniziativa, curata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, DRPC Sicilia, segna un passo importante per la tutela del cuore della Sicilia. Grazie a questa sinergia, il dispositivo di sicurezza delle due province si arricchisce di nuove forze qualificate, pronte a operare a difesa del patrimonio naturale e delle comunità locali.

A partire dalla campagna AIB 2026, il territorio potrà contare su operatori formati che rientreranno nelle proprie realtà locali tra Enna e Caltanissetta. La loro presenza nei comuni di appartenenza garantirà una vigilanza capillare, fondamentale per ridurre i tempi di intervento e assicurare una risposta rapida alle emergenze.

Il ruolo dei nuovi volontari sarà strategico e si svilupperà su due fronti: pattugliamento e monitoraggio, con sorveglianza attiva nelle aree a più alto rischio per intercettare tempestivamente ogni focolaio; supporto allo spegnimento, con azione coordinata a fianco dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale della Regione Siciliana, potenziando le operazioni di attacco al fuoco e la messa in sicurezza dei siti.

Il percorso formativo, supportato tecnicamente dal personale dei Vigili del Fuoco, ha fornito ai partecipanti le competenze tecniche e operative per agire in sicurezza in scenari complessi.

“Il territorio si rafforza”, dichiara l’architetto Paolo Fulco del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. “L’ingresso di forze fresche e formate è una risorsa vitale per la salvaguardia dei nostri boschi e per la sicurezza di tutti i cittadini”.