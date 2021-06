Enna: due webinar su utilizzo whatsapp business, messenger e chatbot

Due webinar formativi, organizzati da Camera di Commercio Palermo Enna, si svolgeranno venerdì 25 e lunedì 28 giugno nell’ambito di “Eccellenze in Digitale”, il progetto di Unioncamere in collaborazione con Google che aiuta le imprese a scoprire il web, quest’anno, finanziato da Google.org e che permette alle aziende di formare gratuitamente imprenditori e il personale aziendale aumentandone le competenze digitali per supportare al meglio le imprese in questo periodo complesso.

In particolare, venerdì 25, alle 10, si terrà la formazione “WhatsApp business l’applicazione gratuita diretta alle PMI, pensata per facilitare la comunicazione dei brand con i clienti”, mentre lunedì 28 sempre alle 10 “Come funzionano e in che modo Messenger e i ChatBot possono aiutare le PMI.”

“Grazie a questi due nuovi appuntamenti formativi – dice Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo Enna – i partecipanti all’incontro potranno conoscere i diversi punti di contatto tra un consumatore e un marchio per poi sfruttarli al meglio grazie a strumenti gratuiti quali Whatsapp Business o i ChatBot”.

La seduta formativa sarà condotta Giusi Messina, digital promoter del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“Con questi nuovi webinar – spiega il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna Alessandro Albanese – continuano gli incontri formativi del programma Unioncamere e di Google.org, nel corso del 2021 il nostro Punto Impresa Digitale organizzerà 18 incontri formativi volti proprio ad aumentare le competenze degli imprenditori e di tutte le persone che lavorano in azienda che hanno deciso di investire nel mondo Impresa4.0, il tutto gratuitamente”.

Per partecipare alla formazione gratuita online è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/AeVaSeFn7csev1fEA. Solo chi si iscrive riceverà il giorno dell’evento il link per accedere in piattaforma.