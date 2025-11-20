Enna: due serate di musica al Garage Arts Platform

Giovedì 20 e venerdì 21 novembre il Garage Arts Platform di Enna ospita due serate dedicate alla musica dal vivo.
Giovedì alle 21 Francesco Leonardi torna a esibirsi in Garage con la sua performance sonora “Giustina, the hot is sun?” dalle tante sfaccettature, dadaista, surreale, elettronica e intima. La performance si colloca all’interno della mostra personale di dipinti su carta di diverse dimensioni dell’artista acese in garage, che si concluderà a dicembre.
Venerdì 21 il garage ospita il live musicale del cantautore ennese Manuel Di Maggio che presenta “Madrid”, il suo primo album. “Madrid” rappresenta la conclusione di un viaggio lungo pressappoco dieci anni: un percorso costellato di tentativi, ripensamenti, idee balzane, sciocche pretese e fanfaluche assortite.
Il disco nasce dal desiderio di narrare qualcosa a chiunque vorrà concedersi l’ascolto, ispirandosi a una tradizione folk dalle forti tinte statunitensi, intrecciata alle proprie radici europee e, più specificamente, al cantautorato italiano. Di Maggio intende ricreare, attraverso la musica, un tracciato storico fatto di immagini, nel quale si riflettono tanto l’origine dell’opera quanto la sua lenta evoluzione. Serata in collaborazione con Bedda Radio.
L’ingresso a entrambe le serate è libero con tessera garage 25-26, in via Leonardo da Vinci 2.