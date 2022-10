Enna: due nuovi medici nel reparto malattie infettive

Due giovani medici entrano a far parte dell’organico dell’unità operativa complessa malattie infettive dell’Ospedale Umberto I di Enna. Hanno sottoscritto il contratto alla presenza del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Francesco Iudica, del direttore sanitario Emanuele Cassarà e del dott. Luigi Guarneri, direttore del reparto.

“Grazie all’impegno della direzione strategica nel garantire il completamento dell’organico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna – ha dichiarato Guarneri – anche il reparto di malattie infettive dell’Ospedale Umberto I di Enna è felice di accogliere due giovani colleghi che contribuiranno ad assicurare l’assistenza infettivologica per il bacino d’utenza sia della provincia che fuori provincia. Con l’assunzione dei due giovani medici l’equipe incrementa il proprio organico in modo da poter meglio assicurare quei servizi che, nonostante la carenza di personale medico, sono stati comunque egregiamente assicurati con grande spirito di sacrificio dal personale in atto in servizio”.

I medici sono i dottori Davide Vetri e Gabriele Palermo.

“Integrando la pianta organica, in sofferenza da qualche anno per la carenza di personale medico – prosegue Guarneri – si garantirà una migliore assistenza sia ai pazienti acuti che ai pazienti assistiti cronicamente. Durante il periodo di emergenza Covid, tutto il personale in servizio ha profuso sforzi sovrumani per garantire la piena assistenza ai pazienti affetti da tale patologia. L’aumento dell’organico permetterà di dare risposte sempre più soddisfacenti e appropriate ai molteplici bisogni di cura e assistenza dell’utenza che si rivolge a noi”.