Enna: due nuovi corsi CAT al Lincoln su energie rinnovabili e valorizzazione del patrimonio artistico

Due nuovi corsi prenderanno il via a partire dal prossimo anno scolastico all’Istituto Lincoln di Enna, diretto dalla Prof.ssa Maria Concetta Messina. Si tratta di corsi sperimentali CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio, ex geometra), il primo consente di acquisire competenze tecniche nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile; il secondo nella valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale.

Per entrambi si tratta di un percorso quadriennale che si svilupperà anche attraverso esperienze con imprese e formazione professionale (per acquisire abilitazioni e qualifiche) e prevedono successivamente un biennio di ITS Academy (specializzazione post diplomam compatibile con università).

Nello specifico, il percorso quadriennale del corso nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile, sarà implementato da un raccordo continuo con il mondo del lavoro, grazie a un partenariato costituito dall’ITS Academy “Fondazione Efficienza Energetica Provincia di Enna”, presente a Enna e in altre sedi regionali, dall’Innoform, Agenzia formativa e per il lavoro, dalla Knowledge for business s.r.l, impresa che si occupa dell’applicazione di nuove tecnologie nel contesto produttivo e ricerca, dalla S.R.R. Enna Provincia ATO 6, impresa che opera nell’ambito delle fonti energetiche alternative. Il partenariato sarà, poi, allargato attraverso protocolli con altri soggetti locali che potranno mettere a disposizione laboratori ed esperti.

Grazie alla collaborazione con le imprese partner delle imprese dell’ITS sono previsti moduli didattici teorici e attività pratico-laboratoriale con un focus sulle fonti energetiche rinnovabili, sull’efficienza energetica e sull’edilizia sostenibile. Per tale via si intende potenziare il trasferimento di conoscenze e competenze tecnico-specialistiche del comparto su un piano più propriamente pratico, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e metodologie didattiche innovative. Il percorso sarà in grado di soddisfare il fabbisogno del territorio che richiede figure tecniche competenti nelle energie rinnovabili, nel risparmio energetico e nell’edilizia sostenibile. Allo stesso tempo, le competenze acquisite si svilupperanno anche in una dimensione europea attraverso l’acquisizione di certificazioni linguistiche ed interscambi con i nuovi progetti Erasmus+.

Per quanto riguarda, invece, il corso CAT relativo alla valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, il suo percorso sarà in grado di soddisfare il fabbisogno del territorio che richiede figure professionali competenti nel settore. Il percorso quadriennale sarà implementato anche in questo caso realizzando un raccordo continuo con il mondo del lavoro, al fine di individuare un concreto modello duale, anche in considerazione della vocazione turistica del territorio regionale e la presenza dell’ITS Academy Fondazione Archimede, presente a Siracusa e in diverse sedi della regione. Gli ITS, infatti, offrono ai giovani che hanno terminato le scuole superiori e che intendono affrontare un’esperienza di formazione terziaria professionalizzante e non universitaria un’opportunità unica: permettono di conseguire un titolo di studio immediatamente spendibile per il mercato del lavoro, di trovare in tempi rapidi una possibilità occupazionale in linea con il percorso di studi effettuato. Partner sono: la Società consortile mista a r.l. Rocca di Cerere Geopark, soggetto gestore del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, l’impresa Next2 srl che si occupa di Servizi integrati di orientamento, formazione, transizione scuola-lavoro, l’impresa Prisma srl, Società di gestione alberghiera e la CNA.

Due percorsi, quindi, ancorati alle peculiarità del territorio.