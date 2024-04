Enna: due nuove aule al Lincoln per gli studenti della lingua cinese e dell’indirizzo Cambridge

PUBBLICITÀ

Due nuove aule, una destinata agli studenti che studiano il cinese nell’indirizzo anglo-cinese e l’altra per gli studenti dell’indirizzo Cambridge, sono state inaugurate lunedì presso la sede di Enna Bassa dell’Istituto d’Istruzione Superiore Abramo Lincoln. All’inaugurazione hanno partecipato la dirigente Maria Concetta Messina, insieme ai docenti e agli studenti di una delle classi dell’indirizzo anglo-cinese, oltre alla direttrice della parte cinese dell’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna, Melody Qin Wang, e al direttore della parte italiana, Alessandro Tosco.

Da alcuni anni è attiva una collaborazione tra l’Istituto Abramo Lincoln e l’Istituto Confucio della Kore per lo studio della lingua cinese.

“E’ un momento importante per la nostra scuola – ha affermato la dirigente del Lincoln Maria Concetta Messina – perché segna una fase di crescita di due aspetti importanti della nostra offerta formativa. L’apprendimento delle lingue straniere è fondamentale in una società sempre più interculturale e globalizzata, ma lo è anche in termini di sbocchi lavorativi. Questa è l’obiettivo ultimo a cui ambiamo, formare i ragazzi affinché possano trovare uno sviluppo professionale anche nel territorio in cui vivono e consentire a questo territorio a sua volta di svilupparsi. La collaborazione poi con l’Istituto Confucio ci consente di poter avere l’apporto di docenti madrelingua che diventano anche veicolo di conoscenza della cultura cinese”.

“Per noi oggi è giorno di festa perché abbiamo finalmente coronato un sogno, quello di avere un’aula per i nostri studenti di lingua cinese – le parole della Prof.ssa Silvana Castagna, referente per il Lincoln del progetto -. Qui gli studenti avranno il loro punto di riferimento, con materiale fornito direttamente dall’Istituto Confucio anche per attività laboratoriali che l’Istituto Confucio stesso potrà adesso realizzare direttamente nella nostra scuola”.

Già durante la mattinata inaugurale gli studenti sono stati impegnati in attività laboratoriali a cura dei docenti dell’Istituto Confucio e hanno assistito alla cerimonia del tè.

“L’aula – prosegue la prof.ssa Castagna – sarà arricchita anche da una teca contenente libri relativi alla letteratura e alla tradizione cinese che ci sono stati omaggiati dall’Istituto Confucio”.

“L’apertura di quest’aula ci da la possibilità di consolidare ulteriormente il rapporto di collaborazione fra il nostro Istituto e la scuola – ha dichiarato Alessandro Tosco-. L’Istituto Confucio è sede anche delle certificazioni internazionali di lingua cinese modellate sul quadro europeo di riferimento per le lingue e nel mondo globalizzato in cui viviamo avere delle certificazioni rilasciate dai paesi stranieri è certamente un valore aggiunto per i ragazzi. In più ci sono anche le borse di studio”.

“Siamo molto felici di essere qui oggi per l’inaugurazione di questa nuova aula a cui l’Istituto Confucio è felice di aver contribuito – ha dichiarato Melody Qin Wang -. Auspichiamo che in futuro gli studenti possano beneficiare di un maggior numero di ore di insegnamento, sia a scuola che al di fuori. Siamo felici di organizzare i Summer camp e i Winter Camp, di promuovere collaborazioni scolastiche con la Cina di lungo e di breve periodo, stiamo lavorando per mandare in Cina non solo gli studenti, ma anche i docenti, per permettere loro di apprendere il cinese anche attraverso l’esperienza diretta. Inoltre, una volta diplomati al Lincoln, auspichiamo che gli studenti possano considerare l’opportunità di continuare i loro studi presso università cinesi”.