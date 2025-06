Enna: due ispettori della Questura promossi al grado di commissari

PUBBLICITÀ

Due ispettori della Questura di Enna sono stati promossi al grado di commissari.

Il primo è l’Ispettore Alessandro Tamburo, originario di Enna, 37 anni: nel 2014 ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania e, successivamente, nel 2017 l’abilitazione alla professione forense ottenuta presso la Corte D’Appello di Caltanissetta. Vincitore di concorso per Vice Ispettore nel 2019, è stato assegnato alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Enna dove ha prestato con profitto il suo servizio.

Il secondo è il Vice Ispettore Dario Ragusa, originario di Enna, 40 anni: ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli nel 2015 e successivamente il Master di 1° livello in metodologie di contrasto all’evasione ed elusione fiscale. Proviene dai ranghi della Polizia di Stato, nei quali è entrato nel 2004 con la qualifica di Agente ausiliario, espletando il proprio servizio presso l’Ispettorato di P.S. Viminale di Roma. In seguito, ha dato il suo fattivo contributo presso la Polizia Stradale di Agrigento e di Enna, per arrivare all’ultima assegnazione nel 2020 presso la locale Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

I due ispettori, prestando servizio in favore della collettività, si sono distinti per la loro professionalità, dedizione e senso del dovere. Il superamento del concorso rappresenta un importante traguardo, oltre che il riconoscimento del valore e dell’impegno profuso all’interno dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Il Questore di Enna, Dr. Salvatore Fazzino, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto dai due ispettori, sottolineando come questo successo sia motivo di orgoglio per tutta la Polizia di Stato, oltre che uno stimolo per i colleghi impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza e della legalità.

Per entrambi il 114° corso di Commissari avrà inizio il 23 giugno 2025, presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.