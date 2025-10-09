Enna: due Daspo per comportamenti violenti durante incontri di calcio

PUBBLICITÀ

A seguito dei disordini verificatisi nel corso di un incontro di calcio disputatosi presso lo Stadio Generale Gaeta di Enna, il Questore di Enna ha disposto l’irrogazione di due provvedimenti di Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO), nei confronti di due soggetti responsabili di comportamenti contrari alle norme di sicurezza e al corretto svolgimento della manifestazione sportiva.

PUBBLICITÀ

L’attività di indagine ha permesso di individuare i tifosi che si sono resi protagonisti di atti di intemperanza e comportamenti di contestazione non solo legati al gioco, ma financo al personale delle forze di polizia.

PUBBLICITÀ

I provvedimenti rientrano nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e contrasto agli episodi di violenza negli stati, con l’obiettivo di garantire che le manifestazioni sportive si svolgano in un clima di serenità, correttezza e rispetto reciproco.

Ancora una volta, la Polizia di Stato dimostra di essere al fianco dei cittadini anche nello sport, garantendo sicurezza negli stadi grazie ai controlli e all’attività di prevenzione.