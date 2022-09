Enna: due assunzioni nel reparto di neonatologia

L’Asp di Enna comunica che sono stati assunti due neonatologi per il reparto UTIN dell’Ospedale Umberto I di Enna. I medici Selene Mantegna e Davide Perna, specialisti in neonatologia, hanno sottoscritto il contratto alla presenza del Direttore Generale dell’ASP Francesco Iudica e del Direttore dell’UTIN, Unità di Terapia Intensiva Neonatale, Sabrina Morreale.

“Con l’assunzione dei due giovani neonatologi, l’equipe dell’UTIN incrementa il proprio organico per affrontare nuove sfide e nuovi obiettivi che valorizzeranno ancor più l’insieme delle attività rese all’utenza”, dichiara Francesco Iudica, augurando buon lavoro agli specialisti neoassunti.

“Si dice sempre che il futuro è in mano ai giovani, ma quando ad entrare nel mondo del lavoro, del nostro lavoro di medici a servizio di un’utenza come quella della terapia intensiva neonatale, sono giovani leve, questo momento diventa ancora più prezioso – commenta a sua volta la dott.ssa Morreale -. Sono felice di accogliere in UTIN la Dr.ssa Mantegna e il Dr. Perna che, sono sicura, rappresenteranno per noi un valore aggiunto portando la loro esperienza consolidata negli anni presso l’ospedale pediatrico Mayer di Firenze. La loro presenza assicurerà maggiormente quei servizi che, nonostante la carenza di personale medico presso la UTIN, sono stati comunque garantiti grazie alla eccezionale abnegazione dei medici in atto presenti nel reparto. Ringrazio il Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, il Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà ed il Direttore Amministrativo Dr.ssa Sabrina Cillia per avere reso possibile tutto ciò”.