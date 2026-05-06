Enna, “…dove le stesse mani”: lo spettacolo di Dario Muratore sulle vittime di mafia

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Domani, giovedì 7 maggio, alle 21 lo spettacolo “…dove le stesse mani” di e con Dario Muratore arriva al Garage Arts Platform (via Leonardo da Vinci 2, Enna Bassa).

Lo spettacolo utilizzando i codici del cunto e della narrazione affronta la tematica della mafia con delicatezza e comicità. Come in un sogno si evoca un al di là dove le donne e gli uomini, vittime di mafia, si ritrovano e raccontano la loro vita passata trovando riscatto nella condivisione di un mondo privo di giochi di potere e prepotenze.

“…dove le stesse mani” dal suo debutto ad oggi ha collezionato più di duecento repliche grazie anche alla versatilità della messa in scena che ne permette la fruizione in contesti non prettamente teatrali coinvolgendo un pubblico trasversale, dalle scuole alle piazze, dai festival ai teatri.

Lo spettacolo vede in scena il narratore Dario Muratore che interagisce con le musiche composte da Dario Mangiaracina (oggi Rappresentante di Lista).

“…dove le stesse mani” si articola tra italiano e dialetto, in un racconto, intervallato da canti popolari, che ha come voce narrante un uomo che è stato ucciso per sbaglio dalla mafia. Attraverso il topos dell’apparizione in sogno, il protagonista, Pino, si rivolge al suo cugino più piccolo, Tanino, evocando l’infanzia ormai lontana, le filastrocche, i tempi andati, la fame, il suo matrimonio e i suoi figli. Ora però Pino “sta bene qui”, nel giardino dei morti di Mafia – una sorta di paradiso laico – e Tanino “glielo deve dire alla mamma che non deve piangere”. Tra ulivi e carrubi, le parole si snodano come un lungo corteo che attraversa la Sicilia e tutto il Sud percorrendo dall’alto luoghi dimenticati, perché riaffiorino alla memoria spogliati delle loro vesti violente, sfiorati, ora, da una luce rarefatta.

Giunge così al suo terzo appuntamento la rassegna “TeaTRAME – la Primavera del Male”, che si concluderà il 22 maggio con in quarto e ultimo spettacolo “Nel Nome di Maria”, a ridosso della Giornata della Legalità e approfondendo un’altra storia legata alla mafia.

Dario Muratore è attore, autore e regista teatrale. (Palermo, 1986). Dal 2010 a oggi è formatore teatrale in diversi progetti con adolescenti, adulti, anziani e personalità fragili. Negli ultimi cinque anni collabora con l’Associazione BLITZ, è uno dei fondatori del gruppo GenìaLabArt con cui lavora come operatore culturale ed è tra gli organizzatori di Metamorphosis Festival e PrimaOndaFest.

“…dove le stesse mani” è prodotto da Babel e Quartiatri, circuitazione Genìa.

Ingresso 10 euro in prevendita/13 euro al botteghino (8 ridotto studenti) con tessera garage 25-26.