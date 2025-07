Enna: doppio appuntamento con “I giovani ritornano in biblioteca” tra gialli e musica

PUBBLICITÀ

Ancora due appuntamenti ad Enna con il progetto “I giovani ritornano in biblioteca”, organizzati da Libri&altrove. L’iniziativa è finanziata dal ministero e vede il Comune come capofila.

Il primo appuntamento è il 12 luglio alle 18 con Coalberto Testa e Margherita Gobbi per parlare delle “sfumature del giallo”. I due autori sono due “giallisti”: scrivono, cioè, romanzi gialli che vincono premi. I due, marito e moglie nella vita, hanno condiviso anche la passione per la scrittura e tengono laboratori nelle scuole di giallo e noir.

Secondo appuntamento il 16 luglio, sempre alle 18, con l’esperto musicale Francesco Gallina che farà una chiacchierata con il professore Matteo Turco.

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito e si terranno nella biblioteca comunale di Enna, in piazza Vittorio Emanuele 8.

“Giovani in biblioteca” ha l’obiettivo di far rivivere gli spazi delle biblioteche e dare la possibilità a tutti di partecipare. Da circa un anno coinvolge gli appassionati di lettura, arte e cinema attraverso laboratori di cinema, di podcast, di scrittura e presentazione di libri. Il progetto terminerà a ottobre con un festival in cui verranno mostrati i prodotti audiovisivi creati dai partecipanti ai laboratori. Le altre associazioni coinvolte sono Visco film, Terramatta, Beddaradio, Labirinto visivo e Onirica.