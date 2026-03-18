Enna: doppia replica al Teatro Neglia per “Il rogo dei libri”

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Dopo il sold out dello spettacolo in programma ieri al teatro al teatro Neglia “Il rogo dei libri” liberamente ispirato al romanzo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, l’organizzazione del XV Festival del libro e della lettura ha deciso di replicare oggi, mercoledì 18 marzo, sempre al teatro Neglia, ore 20:00. La rappresentazione sarà replicata anche oggi alle 10:00, sempre al teatro Neglia, per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Lo spettacolo, che è una produzione della compagnia dell’Arpa, racconta una distopia teatrale sulla lettura e la libertà di pensiero. “Il rogo dei libri” vede come attori protagonisti gli studenti liceali e universitari che fanno parte della Giovane Compagnia del Laboratorio Biblioinsieme, dal titolo del laboratorio del progetto che hanno frequentato.

“Il rogo dei libri” è un’occasione per riflettere sull’opera di Ray Bradbury che racconta di un mondo in cui i libri vengono bruciati. Un fuoco che distrugge la memoria e un coro di giovani che dà corpo alla follia immaginata da Ray Bradbury.

Lo spettacolo ha la regia e l’adattamento di Filippa Ilardo mentre sul palco ci sono Tommaso Burgo, Anita Cantalupo, Gabriele Cammarata, Lorenzo Di Dio, Carlo Di Ottavio, Andrea Estero, Niccolò Gagliardi, Ginevra Scivoli, Rebecca Savoca, Francesco Rossitto, Davide Ruggero, Fabiana Lentini e Lourdes Vetri. Scene di Claudio Castagna e luci di Roberto Ragusa.