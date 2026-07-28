Enna, “Dopo un raccolto” alla Pastasciutta Antifascista

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In occasione della Pastasciutta Antifascista 2026, il Comune di Enna e la sezione locale dell’ANPI hanno ricordato nel centro storico il gesto compiuto dalla famiglia Cervi il 25 luglio 1943, quando offrì gratuitamente la pastasciutta agli abitanti di Gattatico per celebrare la caduta del fascismo.

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Nell’ambito della tradizionale Spaghettata della Resistenza, la Compagnia dell’Arpa ha presentato l’oratorio civile “Dopo un raccolto”, scritto e diretto dalla regista e drammaturga Filippa Ilardo.

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Si sono esibiti Elisa Di Dio e i giovani attori del Collettivo Teatro Utopia: Carlo Di Ottavio, Lourdes Vetri, Rebecca Savoca, Davide Ruggero e Ginevra Scivoli. Attraverso testimonianze, parole e canti della Resistenza, lo spettacolo ha ripercorso la storia della famiglia Cervi e l’origine della Pastasciutta Antifascista.

La drammaturgia si concentra sulla vita quotidiana della famiglia, sul lavoro nei campi, sugli affetti e sui valori di solidarietà e giustizia che ne hanno caratterizzato la storia.

Il testo nasce da un lavoro di ricerca storica e dall’esperienza vissuta dalla Compagnia dell’Arpa a Casa Cervi, a Gattatico. Pochi giorni prima, il gruppo aveva partecipato al Festival di Resistenza con lo spettacolo “Con il sudore della fronte”, dedicato alla lotta contro la mafia.

Durante la permanenza nella casa-museo, attori, tecnici e autori hanno visitato gli spazi, ascoltato testimonianze e osservato gli oggetti custoditi dalla famiglia Cervi. Da questa esperienza è nato “Dopo un raccolto”, incentrato sugli aspetti umani e quotidiani della vicenda.