Enna: dopo quasi 20 anni l’ex Provincia torna ad assumere

Sono passati quasi 20 anni dall’ultima assunzione che risale al 1997 realizzata dall’allora Provincia regionale di Enna. Un tempo lunghissimo interrotto oggi con l’assunzione dell’architetto Paolo La Delia, già in forza all’Ente con un contratto triennale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale per i progetti PNRR, oggi stabilizzato dopo avere superato brillantemente il concorso pubblico.

Hanno firmato anche i nuovi contratti sette dipendenti interni vincitori delle progressioni verticali in deroga passati tutti di livello superiore: si tratta di Maria Principio, Maria Grazia Lo Iacono e Marco Nigrelli, inquadrati nel profilo Area Funzionari e di Elevate qualificazioni ex categoria D; Gaetano Bellomo, Rosi Dolly Vaccaro, nel profilo Area degli istruttori ex categoria C; ed Olga Marzocca ed Anna Maria Di Cara, inquadrate nel profilo di Area degli operatori esperti.

Ad accoglierli dopo il rito della firma, avvenuta negli uffici del servizio personale dell’Ente, che ha curato tutta la procedura concorsuale, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, che nel congratularsi ha augurato loro buon lavoro.

“Si è concluso positivamente un iter che ho trovato già alle battute finali – ha detto Capizzi – che per l’Ente spero si traduca in una migliore organizzazione e in un maggiore impegno. E’ importante che ci si senta parte integrante di un gruppo di lavoro che ha come obiettivo quello di garantire nel migliore dei modi i compiti e le funzioni dei diversi servizi con l’obiettivo di rilanciare l’Ente”.

L’approvazione da parte del Consiglio Provinciale del conto consuntivo 2024, propedeutica alle assunzioni, ha permesso di riconfermare alla guida del settore Economico Finanziario il ragioniere generale Gioacchino Guarrera, in applicazione dell’articolo 110.