Enna, “Donne di Castrogiovanni”: si presenta il libro di Maurizio Tumminelli Murgano

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Un appuntamento dedicato alla cultura, alla memoria e all’identità del territorio si terrà sabato 11 aprile 2026, alle ore 18.00, nei locali di Hennaion, in piazza San Domenico 2 a Enna, dove sarà presentato il volume “Donne di Castrogiovanni”, pubblicato da Giraldi Editore e firmato da Maurizio Tumminelli Murgano.

L’incontro vedrà la partecipazione di Pietro Colletta, docente all’Università di Palermo e presidente del Comitato Dante Alighieri di Enna, che curerà la presentazione dell’opera. Il volume si inserisce nel solco della valorizzazione della storia, delle figure femminili e della memoria collettiva legata a Castrogiovanni, antico nome della città di Enna.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Enna.