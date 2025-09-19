Enna, “Donne di Carta”: visita teatralizzata nel ricordo di Anna Maria De Francisco Aveni

PUBBLICITÀ

Domenica, a partire dalle ore 18:00, Palazzo Chiaramonte a Enna ospiterà l’evento “Donne di Carta. Visita teatralizzata”, un’occasione per riscoprire, attraverso la letteratura e la memoria storica, una Sicilia che vive nelle parole e nei racconti.

PUBBLICITÀ

L’iniziativa nasce dal ricordo di Anna Maria De Francisco Aveni (Palermo, 1935 – Enna, 2020), scrittrice, poetessa, saggista e giornalista, ennese d’adozione, che ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla diffusione della cultura. Amante dell’arte e della vita, De Francisco Aveni intrecciò i suoi racconti con i luoghi di Enna. I suoi scritti, come quelli di tante altre donne che hanno scelto la Sicilia come dimora di vita e creatività, rappresentano un patrimonio culturale da tramandare e valorizzare.

L’evento vedrà la partecipazione di Marinella Fiume e Fulvia Toscano, con la drammatizzazione a cura di Elisa Di Dio, nella suggestiva cornice di Palazzo Chiaramonte.

Anche questo evento rientra nel festival “Le Vie dei Tesori” e nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Per informazioni e prenotazioni www.leviedeitesori.com.