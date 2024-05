Enna: “Donne al sicuro”, a giugno corso di difesa personale al Centro Gymnasium

PUBBLICITÀ

Un corso di difesa personale intitolato “Donne al sicuro” si terrà ogni mercoledì del prossimo mese di giugno, dalle ore 19.30 alle 21, presso il Centro Gymnasium di Enna Bassa. Ad organizzarlo, oltre alla palestra, il Csen, il Csi e l’Accademia di Arti Marziali Sei To Do.

PUBBLICITÀ

Il corso, a numero chiuso, fornirà informazioni utili e tecniche su come comportarsi in caso di pericolo di atti di violenza, quali atteggiamenti di sicurezza tenere imparando, al contempo, tecniche di difesa personale anche tramite l’utilizzo di oggetti di uso quotidiano.

Il corso sarà tenuto dal Maestro Antonio Morgano, 7° dan di Ju-Jutsu e 6° dan di Aikido. Durante le giornate del corso interverranno anche l’avvocato Eleanna Parasiliti Molica e la psicologa Tiziana Milazzo sulle tematiche della violenza sulle donne e sui minori.

Morgano pratica arti marziali dal 1970 ed è un esperto in molti settori della difesa personale. E’ stato consulente presso il Tribunale di Caltanissetta per il reinserimento di minori problematici e ha collaborato attivamente con il Sert di Enna per il recupero delle tossicodipendenze. Ha elaborato negli anni un metodo, l’Aikido Educativo, che oggi viene usato per combattere il bullismo in molte scuole italiane e in Germania.

Per info sul corso “Donne al sicuro” scrivere a info@centrogymnasium.com.