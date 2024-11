Enna: donna scomparsa, il figlio lancia un appello per ritrovarla

PUBBLICITÀ

Ore di apprensione per la scomparsa di una donna a Enna. A lanciare l’allarme il figlio Gaetano Latragna attraverso i social chiedendo aiuto a chiunque abbia potuto incontrarla

“Chiedo aiuto a tutti – ha scritto nel suo profilo – da stamattina si è persa mia madre, e non riusciamo a capire dove si trova, anche al telefono non riusciamo ad avere informazioni esatte. Abbiamo informato le forze dell’ordine. Se qualcuno vede una vecchia 600 colore bordeaux a bordo strada con una signora in stato di confusione mi faccia sapere”.

La zona di riferimento indicata dal figlio è rurale, nelle contrade in direzione di Caltanissetta, dove si pensa possa essersi recata.