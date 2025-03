Enna: donazione sangue, esempio di solidarietà da parte di associazioni e mondo dello sport

PUBBLICITÀ

Le donazioni di sangue nella provincia di Enna stanno registrando un aumento significativo, segno di una crescente consapevolezza sull’importanza di questo gesto di solidarietà. Per rafforzare questo trend positivo, il Centro Trasfusionale di Nicosia, diretto dalla dottoressa Luciana Spedale, sta ampliando il proprio raggio d’azione, coinvolgendo nuovi territori e promuovendo campagne di sensibilizzazione mirate.

L’obiettivo è raggiungere non solo chi già dona abitualmente, ma anche chi non ha mai considerato questa possibilità. In particolare, si punta ai giovani affinché possano diventare donatori regolari e garantire continuità alle scorte di sangue disponibili.

La stretta e proficua collaborazione tra il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Basilotta e l’AVIS di Nicosia, con la sua articolazione di Agira svolge un ruolo fondamentale in questo percorso.

“Grazie a questa sinergia, è possibile organizzare con regolarità le raccolte di sangue, garantire un’efficace gestione delle donazioni e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questo gesto – sottolinea la dottoressa Luciana Spedale -. A supporto di questa rete di solidarietà, è stata coinvolta anche la FRATRES di Catenanuova, che con il suo impegno ha contribuito alla riapertura della sezione donatori a Gagliano Castelferrato. Le iniziative in programma per il 2025 includono eventi informativi, collaborazioni con scuole e associazioni locali e giornate di raccolta straordinarie in diversi comuni.”

Continuano nel frattempo le testimonianze di giovani e sportivi. Sabato scorso, presso il Centro Trasfusionale di Enna, i componenti e i tecnici della squadra femminile Orlando di calcio a cinque, in compagnia dei volontari dell’AVIS ennese e del noto sportivo Vincenzo Bandinu, si sono sottoposti alla predonazione e alla donazione, raccogliendo il testimone lasciato dalle altre società, in una gara di solidarietà che fa bene alla salute dei riceventi e all’intera comunità della provincia ennese.

“La donazione di sangue è un gesto semplice ma fondamentale per salvare vite – dichiara il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Mario Zappia – e vogliamo continuare a sensibilizzare sempre più persone affinché diventi un’abitudine diffusa. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari, alle associazioni e ai donatori che, con generosità e costanza, si recano quotidianamente a donare il sangue. Il loro contributo è fondamentale per garantire cure e interventi a chi ne ha bisogno”.