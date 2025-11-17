Enna: donazione Avis presso la CNA

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri, domenica 16 novembre 2025, la giornata dedicata alla donazione e predonazione del sangue promossa dall’Avis comunale di Enna. L’iniziativa si è tenuta presso la sede della CNA di Enna Bassa, dove per l’intera mattinata i donatori hanno potuto effettuare le procedure a bordo dell’autoemoteca.

L’obiettivo della giornata era quello di incentivare la raccolta e sensibilizzare sull’importanza del dono del sangue, un gesto semplice ma fondamentale per garantire le necessarie scorte alle strutture sanitarie.

