Enna: donato a Papa Francesco l’olio della pace di Zagaria come segno di vicinanza del territorio

Per testimoniare la vicinanza del territorio ennese a Papa Francesco, il Libero Consorzio Comunale di Enna ha voluto omaggiare il Pontefice dell’olio della Pace prodotto nel campo di germoplasma di Zagaria, di proprietà dell’Ente, dove convivono in armonia le specie di ulivo provenienti da tutto il mondo, senza distinzione di razze, di confini e di religione.

Un olio diventato simbolo di fratellanza e di comunione, espressione del territorio ennese, che il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia, ha voluto donare a Papa Francesco come preghiera per una pronta guarigione.

Nella lettera che accompagna la cassa contenente le 12 bottiglie di olio, a firma del commissario Madonia e del segretario dell’Ente, Michele Iacono, si esprime “ogni augurio e ogni speranza e si invoca la Sua benedizione per questa terra della provincia di Enna tutta e dei suoi abitanti”.

La speciale unicità dell’olio, che reca anche il simbolo del prezioso e fruttifero convivere delle varie nazionalità da cui origina, porta l’Ente, tradizionalmente a farne consegna solo alle speciali umanità che ne possono cogliere il profondo valore e significato.

L’olio sarà anche omaggiato a sua eminenza il cardinale Baldassarre Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, come segno di vicinanza e di felicitazione del territorio per la sua elevazione alla porpora cardinalizia.