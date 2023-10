Enna: domenica visite guidate all’Archivio di Stato

PUBBLICITÀ

In occasione della ricorrenza del 60° anniversario dell’entrata in vigore delle norme relative all’ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, l’Archivio di Enna organizza domenica dalle 9 alle 13 delle visite guidate per sensibilizzare il pubblico sulle attività svolte.

I visitatori, durante la cosiddetta “Domenica di Carta”, avranno modo di visitare la sala espositiva, la sala di studio e i depositi archivistici, visionare documenti antichi e dialogare con il personale su tematiche inerenti la natura e la tipologia di carte, le prassi archivistiche e le nozioni paleografiche, le metodologie conservative, di restauro e di diagnostica dei beni culturali.

Si ricorda che saranno visitabili, inoltre, fino al 30 novembre la mostra documentaria dal titolo “Il Patrimonio immateriale. Feste, fiere, mestieri, teatro e cinema di un tempo” e la mostra di pittura “Di Sicilia e di Siciliani” a cura dell’associazione Libri&Altrove.