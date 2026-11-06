Enna, domenica vaccinazioni antinfluenzali senza prenotazione

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Domenica 8 novembre l’ASP di Enna organizza il primo InfluDay della stagione, una giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale presso la Casa della Comunità di via Calascibetta 1, a Enna.

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Le vaccinazioni saranno effettuate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, con accesso libero e senza necessità di prenotazione. L’iniziativa è rivolta sia agli adulti sia ai bambini e agli adolescenti. Per i minori fino a 18 anni è prevista la somministrazione del vaccino attraverso spray nasale.

L’appuntamento rientra nelle attività di prevenzione dell’influenza stagionale promosse dall’ASP di Enna.