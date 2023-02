Enna: domenica “Thinking Day” in Piazza San Francesco

Agesci, l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, invita i cittadini all’evento “Thinking Day” che si terrà domenica in Piazza San Francesco ad Enna a partire dalle ore 9.

La giornata ha come scopo la memoria e la riflessione su una data importante per il mondo scout: il 22 febbraio, giorno in cui nel 1857 nacque Lord Baden-Powell, fondatore del movimento scout. L’iniziativa vuole promuovere i valori del movimento scout tra gli associati, coinvolgendoli in momenti di riflessione e condivisione sulla salvaguardia ambientale e la pace.

Durante l’evento saranno organizzati diversi momenti di riflessione e di approfondimento sulle tematiche ambientali e pacifiste, saranno affrontati i temi della sostenibilità, dell’educazione alla pace, della non violenza, al fine di promuovere la cultura della pace, della fratellanza e della salvaguardia dell’ambiente.