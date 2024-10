Enna: domenica nuova apertura straordinaria dell’Archivio di Stato

PUBBLICITÀ

Seconda apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Enna, diretto dalla dottoressa Giuliana Maria Ferrara, domenica in occasione della Domenica di Carta. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la conoscenza del patrimonio archivistico, oggetto delle attività di conservazione e valorizzazione promosse dall’Istituto, con una visita ai depositi del fondo notarile e la visione di preziosi documenti in pergamena, per scoprire la storia e il meraviglioso mondo degli archivi.

Le visite guidate si terranno dalle 9 alle 13 con ingresso libero. Inoltre, sarà possibile visitare anche le due mostre allestite: “Le carte della Sottoprefettura di Nicosia nell’Ottocento” e la mostra di pittura intitolata “In cammino con l’arte tra passato e presente” a cura dell’Associazione Libri&Altrove.