Enna: domenica mattina pulizia volontaria al Lago di Pergusa

Domenica, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, si svolgerà a Pergusa la giornata verde promossa dal Comitato Lakers Pergusa e dall’Associazione Garage Arts Platform Enna, in collaborazione con le squadre di atletica di Enna ASD Atletica Enna e Marathon club Haenna, con le associazioni Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno, SAE Segretariato Attività Ecumeniche, Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei, La Quercia, Associazione culturale Mondoperaio e con il supporto di Eco Enna Servizi srl.

Sarà una mattinata di pulizia libera e volontaria con possibilità di Plogging. Il termine è un neologismo nato dalla perfetta unione della parola svedese “plocka upp” (raccogliere) e del termine inglese “jogging” (correre). La traduzione delle parole che lo compongono consente di capire chiaramente il significato di questo sport che consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si corre o si cammina velocemente.

Ritrovo alle ore 09:00 nel piazzale/parcheggio del Lago.

“L’invito – comunica il Comitato Lakers Pergusa – è aperto a tutti gli amici di Pergusa, amanti del lago e dell’ambiente per prenderci cura dei nostri luoghi del cuore. Saranno messi a disposizione guanti e sacchi per tutti i volontari che parteciperanno”.