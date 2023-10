Enna: domenica l’assemblea della Luciano Lama Ong

PUBBLICITÀ

Convocata dal presidente Michele Sabatino si terrà domenica, presso i locali della sede sociale in via Civiltà Del Lavoro a Enna bassa, l’assemblea generale dei soci del Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama Ong.

Tra i punti all’ordine il rinnovo delle cariche degli organismi dirigenti. Sabatino, inoltre, relazionerà su tutte le attività svolte in questo ultimo anno dall’associazione con i progetti completati sia in italia che in diversi paesi stranieri, quelli in itinere e i nuovi progetti che l’associazione vuole mettere in campo.