Enna: domenica “La Scala della Moda” nel ricordo di Pippo Pappalardo, ospite Miriana Trevisan

PUBBLICITÀ

Tutto pronto a Enna per accogliere, ancora una volta, uno degli eventi più attesi dell’anno: “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza internazionale organizzato dall’Associazione GentediDomani con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco, Banca Mediolanum, Confartigianato, Vipaj Academy e Confcommercio. L’evento si svolgerà domenica, nel centro storico del capoluogo ennese, in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 19.

La quindicesima edizione avrà un sapore particolare, a causa della recente scomparsa (lo scorso aprile) del patron e ideatore del concorso, Pippo Pappalardo, che con grande impegno ha contribuito negli anni alla crescita e al successo della manifestazione. Sarà proprio all’insegna del suo ricordo che si terrà questa edizione, con l’istituzione di un memorial a lui dedicato.

L’Associazione GentediDomani ringrazia la neo presidente Stella Lombardo, moglie di Pippo Pappalardo, per l’enorme lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento.

Anche quest’anno “La Scala della Moda” vedrà la partecipazione di numerosi concorrenti, circa settanta, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di partecipanti oltre che dalla Sicilia e da diverse regioni italiane, anche da Malta e dalla Svizzera, a conferma della crescente risonanza internazionale del concorso.

I finalisti saranno giudicati da esperti del settore e giornalisti, e si contenderanno gli ambiti titoli di Miss & Mister Moda Sicilia (14-32 anni), Baby & Junior Model Sicilia (3-13 anni) e Miss Over Moda Sicilia (over 33 anni). Oltre alle numerose fasce in palio, i concorrenti potranno essere selezionati anche per altri prestigiosi concorsi partner, tra cui: “Una Ragazza per il Cinema”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Il + Bello”, “The Best Model of Europe” e “Ragazze Speciali Fashion Group”.

La madrina della serata e presidente di giuria sarà la famosa showgirl Miriana Trevisan. Il tema sociale al centro dell’evento sarà “Il mondo attorno a Noi (Vorrei)”, curato dal dott. Angelo Grimaldi, vicepresidente dell’Associazione GentediDomani, che interverrà durante la serata.

Anche quest’anno sarà presente Avis, con una campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue.

La finale, condotta da Ruggero Sardo, vedrà la partecipazione dei vincitori dello scorso anno: Ludovica Di Gregorio ed Ezio Gargano, rispettivamente Miss e Mister Moda Sicilia; Giulia Nasello (Miss Over Senior); Fortuna Fratulli (Miss Over Junior); Daniela Vera Sciacca (Miss Over Lady). Ospiti della serata anche Renegade Crew, Asd Pergusa Dance e Asd Dancemania Enna.

L’accoglienza dei concorrenti avverrà sabato mattina al Teatro Francesco Paolo Neglia. Nel pomeriggio sono previste le prove e una passeggiata per le vie della città, con shooting fotografico e riprese video.

Bisognerà invece attendere domenica sera per scoprire chi saranno i nuovi volti della moda siciliana.