Enna: domenica “La Scala della Moda” con ospite Eva Henger

Tutto pronto a Enna per accogliere domenica uno degli eventi più attesi dell’anno, “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza internazionale organizzato dall’Associazione GentediDomani con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco. L’evento si svolgerà nel centro storico del capoluogo ennese, in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 19.

Anche in questa edizione “La Scala della Moda” vedrà la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Gli organizzatori hanno, infatti, annunciato la presenza di partecipanti anche da Malta (per il terzo anno consecutivo), Polonia, Cina e Turchia, a dimostrazione della crescente risonanza internazionale del concorso.

I finalisti saranno giudicati da esperti del settore e giornalisti e si contenderanno gli ambiti titoli di Miss & Mister Moda Sicilia (per i concorrenti tra i 14 e i 32 anni), Baby & Junior Model Sicilia (per bambini e adolescenti da 0 a 13 anni) e Miss Over Moda Sicilia (per partecipanti di età superiore ai 33 anni). Oltre alle numerose fasce in palio, i concorrenti avranno anche la possibilità di essere selezionati per altri prestigiosi concorsi nazionali, tra cui “Una Ragazza per il Cinema”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Il + Bello”, “The Best Model of Europe” e “Ragazze Speciali Fashion Group”.

L’accoglienza dei concorrenti della finale avverrà sabato mattina al Teatro Francesco Paolo Neglia. Nel pomeriggio di sabato sono previste, invece, le prove e un giro per le vie della città per foto e video.

La madrina della finale di domenica e presidente di giuria sarà l’attrice e modella Eva Henger. “Non più femminicidi” e “Stop alla guerra” saranno, invece, i temi sociali al centro della serata finale e vedranno l’intervento del Dott. Angelo Grimaldi, vice presidente dell’Associazione GentediDomani. Anche quest’anno sarà presente l’Avis, che sensibilizzerà i presenti sul tema della donazione del sangue.

Ospiti della serata finale, che sarà condotta da Ruggero Sardo, saranno anche Lady Roberta Kent, Renegade Crew, le cantanti ennesi Maria Rita Campione e Greta Andolina, e la giovanissima Ginevra Maria Di Gregorio. È stata annunciata dagli organizzatori la presenza dei vincitori dello scorso anno, Miss e Mister Moda Sicilia 2023 Krista Debono e Davide Costantino, e Miss Over Senior Moda Sicilia 2023 Maria Antonietta Pantò. Saranno presenti anche lo stilista maltese Gaetano Busuttil e Janise Busuttil della Vipaj Academy di Malta, a suggellare ulteriormente una partnership iniziata qualche anno fa con il concorso ennese.

“Siamo arrivati alla quattordicesima edizione e ciò ci riempie di orgoglio. Ringraziamo per l’enorme stima e affetto il pubblico che ci segue, nonché i nostri partner, sostenitori, il Comune per il sostegno e tutti i ragazzi e ragazze che partecipano sempre numerosi al nostro concorso” hanno dichiarato il patron Giuseppe Pappalardo e il direttore artistico Joselito Pappalardo.

“La Scala della Moda” si conferma, quindi, un evento che celebra la bellezza, la moda e l’impegno sociale, offrendo al contempo opportunità per chi sogna una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Non resta che attendere domenica per scoprire chi saranno i nuovi volti della moda siciliana.