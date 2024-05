Enna: domenica la “giornata della solidarietà”

PUBBLICITÀ

Si svolgerà domenica ad Enna la giornata della solidarietà, manifestazione alla quale prenderanno parte le principali associazioni di volontariato della città, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Etneo. L’iniziativa è organizzata nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni di fondazione della Confraternita degli Ignudi Maria SS. della Visitazione.

Tra Piazza Mazzini e Piazza Duomo, dalle 8.30 fino alle 18.30, saranno presenti i numerosi gruppi di volontariato. L’Avis comunale con l’autoemoteca per la predonazione e donazione del sangue tutta la giornata, l’Unione ciechi, con visite gratuite della vista anche per i bambini, Amplifon per il controllo gratuito dell’udito, il centro parrocchiale della Chiesa Madre della Caritas per la raccolta di viveri a lunga conservazione. Quindi, le associazioni per la promozione delle loro attività, come la Misericordia, U.N.I.T.A.L.S.I, sottosezione di Enna, Telethon, Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna, Croce Rossa Italiana, l’ADMO per la tipizzazione del midollo osseo. Saranno presenti anche la Dott.ssa Barbara Perna per lo sceening cognitivo, il Dott. Giuseppe Parisi, ortopedico e traumatologo, presidente Medici Cattolici Italiani.

A conclusione della giornata si terrà alle ore 19.00 in Duomo la messa solenne alla quale parteciperanno tutti i gruppi di volontariato.