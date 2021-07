Enna: domenica la finale de “La Scala della Moda”

Tutto pronto ad Enna per le finali de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione GentediDomani che quest’anno ritorna dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia. Il concorso è giunto ormai alla sua undicesima edizione e si terrà domenica 18 Luglio al Castello di Lombardia, il celebre “teatro più vicino alle stelle”, location che renderà quest’edizione ancora più suggestiva.

Protagonisti ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e 33 anni provenienti da tutta Italia, selezionati durante numerosi provini e casting svolti in tutta la penisola. Saranno circa cinquanta i partecipanti (ne erano previsti più di ottanta ma alcuni hanno dovuto rinunciare a causa delle difficoltà legate al momento) che si contenderanno in questa edizione gli ambiti titoli di “Miss & Mister Moda Sicilia” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce e gioielli.

Come di consueto, “La Scala della Moda” è una vetrina importante che consentirà, inoltre, ad alcuni concorrenti di essere selezionati per i concorsi nazionali “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Miss Italiana & Mister Italiano”, “Il + Bello”, “Miss e Mister Volto Italy”, “Cinema DRC”, “Miss e Mister Podium”, “Miss & Mister Sea Fashion Baby” e “Miss Moto&Cars”.

Vincere il concorso è, quindi, un’occasione da non perdere per chi vuole intraprendere una carriera di successo nel campo della moda, dello spettacolo o della televisione.

Si partirà sabato 17 luglio alla Galleria Civica di Enna con la conferenza stampa di presentazione dell’evento, l’accoglienza e la registrazione di tutti i concorrenti ammessi alla finale. Nel pomeriggio i concorrenti attraverseranno la città di Enna, accompagnati da fotografi, giornalisti e operatori TV, in una sfilata lungo le vie principali del capoluogo. Momento clou dell’evento la finalissima in programma domenica a partire dalle ore 19 nell’affascinante cornice del Castello di Lombardia. Maria Monsè sarà madrina della serata conclusiva. Volto noto del piccolo schermo e già madrina in precedenza nel concorso di bellezza ennese, Monsè sarà anche presidente della giuria che decreterà i vincitori del concorso.

La serata sarà affidata alla conduzione brillante dello showman Ruggero Sardo e vedrà un corposo e prestigioso cast di ospiti delle finali, tra cui la showgirl Roberta Pennisi, la cantante Jolanda Meli, Cristian Meli, la cantante Maria Rita Campione e il gruppo “Renegate Master Crew”. Durante la serata spazio anche al sociale con l’intervento dell’Avis di Enna. Saranno presenti i detentori dei titoli di Miss e Mister Moda Sicilia, rispettivamente Aurora Giunta e Joseph Lantillo.

“Dopo lo stop dell’anno scorso siamo felici di ritornare con l’undicesima edizione del nostro concorso – commenta il patron de ‘La Scala della Moda’ Giuseppe Pappalardo -. Ringraziamo il Comune di Enna che ha deciso anche quest’anno di credere nel nostro evento e tutti i partecipanti che, come sempre negli ultimi anni, provengono da tutta Italia e ci onorano della loro presenza nella città di Enna”.

Macchina organizzativa impeccabile quella guidata dal patron del concorso Giuseppe Pappalardo, dal direttore artistico Joselito Pappalardo e da tutto lo staff dell’associazione GentediDomani, al lavoro ormai da diversi mesi per poter consentire la realizzazione di una finale all’insegna della sicurezza, nel rispetto di tutti i protocolli anti contagio, e che sia allo stesso tempo spettacolare, come da copione.

Ingresso libero al Castello di Lombardia per assistere alla finale di domenica. Sarà obbligatorio munirsi di mascherina e rispettare il distanziamento sociale.

Per maggiori informazioni consultare il sito web www.lascaladellamoda.com. La finale sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Eventi in Sicilia”.