Enna, domenica di sorrisi: torna la Giornata Nazionale del Naso Rosso

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Domenica 21 giugno, dalle 10 alle 19, il Belvedere Marconi di Enna diventerà un parco giochi all’aperto per bambini. Torna la Giornata Nazionale del Naso Rosso, giunta alla sua ventiduesima edizione, e con lei tornano i volontari Clown Vip Italia, pronti a riempire la piazza di colore, gioco e leggerezza.

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Lo slogan dice tutto, “Fai nascere un sorriso”, e per i piccoli ennesi, a giudicare dal programma, di sorrisi quest’anno ne nasceranno parecchi.

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Anche in questa edizione torna la collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, sezione di Enna, che porta in piazza la Pompieropoli: un percorso pensato per i più piccoli che li mette alla prova tra ponte tibetano, percorso su trave e discesa della pertica, trasformando i bambini in piccoli pompieri per un giorno. Un modo per divertirsi, certo, ma anche per imparare il valore del coraggio e dell’aiuto reciproco.

Una giornata per le famiglie. Ci sarà il truccabimbi, lo zucchero filato, i palloncini, i gadget, le bolle di sapone e la baby dance, tutto quello che serve per far divertire i bambini.

Si aggiungeranno piccoli eventi: alle 10 e di nuovo alle 18 toccherà ai Pupi Ribelli con i loro clown sketch, mentre alle 11 e alle 17 sarà il turno della Clownpetizione, un’altra occasione per ridere di gusto.

CI sarà anche una sorpresa: le fantastiche Huntrix di K-Pop Demon Hunters animeranno la giornata, strizzando l’occhio a una passione molto sentita dai ragazzi di oggi.

Dietro tutto questo c’è un’idea semplice e potente, quella che muove da sempre i volontari clown: regalare allegria a chi ne ha bisogno, portare il sorriso dove a volte fatica ad arrivare.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Enna e vedrà al completo la partecipazione di tutti i membri dell’Associazione Happy Smile.

I volontari Clown Vip Italia saranno presenti in 71 piazze in tutta Italia, ed Enna ha la fortuna di essere una di queste.

Domenica 21 giugno, basterà accompagnare i più piccoli al Belvedere Marconi. Il resto lo faranno i professionisti della leggerezza: perché far ridere, in fondo, è una cosa seria.

Fabio Marino