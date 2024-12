Enna: domenica al Garage Arts Platform con proiezione docufilm e talk

PUBBLICITÀ

Stasera, domenica 22 dicembre, alle 19 appuntamento al Garage Arts Platform di Enna Bassa (ingresso libero con tessera 24-25) per la proiezione del docufilm NEVER STOP di Carmelo Stompo, e incontro aperto al pubblico con Carmelo e Mattia Stompo e con gli ospiti che li affiancheranno: Lisa Bjelogrlic, avvocata impegnata nella tutela dei diritti umani e protezione dei minori in migrazione; Matteo Fano, antropologo, attivista e collaboratore dell’ambulatorio di Etnopsichiatria di Enna; Paolo Garofalo, saggista e presidente del Centro Studi per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni”.

Un’occasione per conoscere la storia di Arouna Diouf, protagonista del progetto NEVER STOP, e per riflettere su un tema che riguarda tutti. La proiezione fa parte dell’omonima mostra in corso in Garage, visitabile fino al 2 febbraio su appuntamento e durante gli altri appuntamenti dell’associazione.

Il Garage si appresta così a chiudere il 2024, che saluterà con un’ultima serata festosa e piena di musica e proiezioni il 28 dicembre.