Enna, domenica al campo Tino Pregadio una giornata dedicata al rugby
Domenica 22 novembre il campo Tino Pregadio di Enna Bassa ospiterà un concentramento di rugby, con quattro appuntamenti in programma dalla mattina fino al primo pomeriggio. La giornata vedrà la partecipazione di diverse formazioni siciliane, impegnate nelle categorie giovanili e nel rugby femminile.
Si comincerà alle ore 9:30 con il minirugby, che vedrà in campo Unione Rugby Enna, Nissa Rugby e Pantere.
Alle 10:30 sarà la volta dell’Under 14, con le formazioni di Nissa Rugby e San Gregorio.
Il programma proseguirà alle 11:30 con l’Under 16, che coinvolgerà Unione Rugby Enna, Nissa Rugby e Palermo.
A chiudere la giornata, alle ore 13, sarà l’appuntamento dedicato al rugby femminile, con la partecipazione di Unione Rugby Enna, Pantere e Tauri.
L’iniziativa offrirà agli appassionati e a chi desidera avvicinarsi a questa disciplina sportiva la possibilità di assistere a diversi incontri nell’arco della stessa giornata.
L’ingresso al campo Tino Pregadio sarà libero, con la possibilità per il pubblico di seguire tutte le attività in programma.