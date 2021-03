Enna: domani mercato settimanale con soli prodotti alimentari e florovivaisti

Si è svolta questa sera, in modalità da remoto, presieduta dal Sindaco Maurizio Dipietro e alla presenza dei coordinatori, Dott. Colaleo e Dott. Lipari, e dei rappresentanti delle varie funzioni, la riunione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Enna. La riunione ha, inoltre, visto l’autorevole presenza del Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano e divulgatore scientifico, nonché Presidente nazionale ANPAS.

Con l’autorevole supporto del Prof. Pregliasco, il Sindaco Dipietro e gli intervenuti si sono confrontati sull’attuale situazione epidemiologica in città e sulle misure da adottare per contrastare la diffusione dei contagi che stiamo constatando in questi giorni. Una prima decisione riguarda il mercato settimanale che domani, martedì 2 marzo, vedrà la sola partecipazione degli operatori di prodotti alimentari deperibili e dei florovivaisti. Altre iniziative riguarderanno il controllo del territorio e dell’osservanza delle regole anticontagio, che saranno a breve rese note.