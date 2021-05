Enna: dodicenne aggredita a scuola da una compagna

E’ stata medicata al pronto soccorso dell’Umberto I di Enna per ferite da arma da taglio, una dodicenne aggredita nel bagno della scuola da una compagna di 14 anni. I fatti in una scuola media di Enna. La vittima era appena uscita dal bagno, quando la quattordicenne, che è affidata ad un insegnante di sostegno per problemi relazionali e psichici, l’ha aggredita con un coltello da cucina ferendola alle mani, alle braccio al volto e ad un orecchio. La dodicenne, dopo una colluttazione, è riuscita a raggiungere il corridoio della scuola e a dare l’allarme. Dei fatti, il dirigente scolastico, ha informato la Procura della Repubblica e il Tribunale dei minori mentre la quattordicenne è stata momentaneamente allontanata dalla scuola.

“Poteva capitare a qualsiasi ragazzino – dice la mamma della vittima, visibilmente turbata dall’accaduto – Ma la cosa grave è che la ragazzina, aveva portato con sé un coltello da cucina proprio con l’intento di fare male a qualcuno. Se mia figlia non fosse riuscita a divincolarsi, non oso pensare quali sarebbero potute essere la conseguenze”. (Fonte ANSA)

Si pubblica un nuovo aggiornamento relativo alla notizia.

La ragazzina di 14 anni che avrebbe aggredito con in coltello da cucina una dodicenne nel bagno della scuola pur essendo affidata ad un insegnante di sostegno, non sarebbe affetta da problemi psichici. Lo dice in una precisazione il dirigente della scuola media dove è avvenuta l’aggressione. (Fonte ANSA)