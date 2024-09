Enna: “Documentaria On the Road” alla Kore e al Garage Arts Platform

PUBBLICITÀ

A ottobre arriva ad Enna, presso il Garage Arts Platform e presso l’Università Kore, il Cinema Documentario d’autore con tre giornate speciali di Documentaria On the Road – Festival del Cinema Documentario d’Autore che da quasi nove edizione si tiene tra Noto e Palermo.

PUBBLICITÀ

Martedì 8, 15 e 22 ottobre si terranno proiezioni, dibattiti, masterclass e incontri sia in Garage che all’Università Kore, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione e, in particolare, con Marinella Muscarà, preside della Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, e con Andrea Rabbito, professore ordinario di cinema, fotografia e televisione.

Si tratterà, inoltre, del debutto del formato “On The Road” di Documentaria, che rispecchia la volontà del Festival di portare in diverse città siciliane una selezione di documentari d’autore dalle edizioni più recenti.

La tappa di Enna affronterà, nello specifico, il tema delle migrazioni, affrontando storie legate alle diverse rotte migratorie nell’area mediterranea e alla radicalizzazione. Tre masterclass e proiezioni durante la giornata saranno dedicate agli studenti e studentesse della Kore rispettivamente con i registi Luigi D’Alife, Gabriele Licchelli e con la regista Marzia Toscano.

Le proiezioni e gli incontri con il pubblico si terranno in tre serate presso il Garage Arts Platform (via Leonardo da Vinci 2). Nelle prossime settimane verrà pubblicato il programma completo degli incontri e delle proiezioni.

Il progetto nasce dalla collaborazione con il team di Documentaria ed in particolare a stretto contatto con il regista Francesco Di Martino che ha già più volte presentato al Garage Arts Platform propri progetti cinematografici e artistici. La volontà di portare una selezione di Documentaria e registi a Enna per il pubblico ed a stretto contatto con studenti e studentesse dell’Università Kore ha trovato l’appoggio del docente Andrea Rabbito e della preside di facoltà Marinella Muscarà, grazie ai quali il progetto Documentaria On The Road a Enna prende forma nelle sue diverse articolazioni.