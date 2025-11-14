Enna: DMO–UKE Sicilia Centrale e Servizio Turistico Regionale siglano protocollo

PUBBLICITÀ

La DMO–UKE Sicilia Centrale e il Servizio Turistico Regionale Enna dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a rafforzare la collaborazione istituzionale in materia di accoglienza turistica, formazione e valorizzazione del territorio.

L’accordo prevede, tra l’altro, che i tirocinanti dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, già inseriti nei programmi della DMO–UKE, possano svolgere attività formative e di front office presso gli uffici del Servizio Turistico Regionale del capoluogo ennese e dello collegato Sportello Informativo di Piazza Armerina, affiancando così il personale nell’accoglienza dei visitatori e nella promozione delle risorse culturali e paesaggistiche della Sicilia centrale.

La collaborazione si inserisce nel percorso di rafforzamento della rete pubblico–privata promosso dalla DMO–UKE, che riunisce enti, istituzioni e operatori turistici con l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo territoriale fondato su formazione, innovazione e ospitalità di qualità.

“Questo protocollo – dichiara il Presidente della DMO–UKE Sicilia centrale, Prof. Claudio Gambino – consolida il legame tra istituzioni regionali, DMO, università e territorio. Creiamo un ponte concreto tra formazione accademica e realtà operative, offrendo ai giovani opportunità di esperienza diretta e contribuendo, contestualmente, al miglioramento dei servizi turistici locali”. L’Avv. Salvatore Salerno, Dirigente del Servizio Turistico Regionale di Enna, sottolinea come “il compito principale di una Pubblica Amministrazione, ancor più se questa opera nella diramazione territoriale, sia quella di fare prestazione di prossimità ai cittadini, non solo in beni e servizi, ma anche in cultura, opportunità formative e professionali, agevolazioni alla vita. E questo Protocollo, che mi rende orgoglioso, risponde proprio a questo spirito. Ci auguriamo che l’Assessorato al Turismo lo faccia proprio ed anzi estenda questo esempio ad altre realtà territoriali”.

Parallelamente, tra la DMO–UKE Sicilia centrale e il Servizio Turistico Regionale di Enna si è avviata una collaborazione costruttiva anche in materia di supporto tecnico–amministrativo alle imprese del territorio, con particolare riferimento alle procedure autorizzative e ai servizi digitali legati alle strutture ricettive. Un confronto costante che ha già prodotto risultati concreti, migliorando il coordinamento con gli uffici regionali competenti e favorendo la semplificazione dei percorsi amministrativi a beneficio del tessuto imprenditoriale locale.