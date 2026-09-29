Enna, Divisione Anticrimine: misure di prevenzione contro violenza, truffe e condotte pericolose

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Lavorare dietro le quinte della sicurezza pubblica significa spesso agire prima che il reato si compia. È quello che fa ogni giorno la Divisione Anticrimine della Questura di Enna, un ufficio nevralgico che fa da scudo alle fasce più deboli e gestisce le situazioni più delicate della provincia, muovendosi in stretta sintonia con tutti gli uffici della Questura e con altri Uffici esterni.

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Tra i fronti caldi su cui l’ufficio è quotidianamente impegnato ci sono i cosiddetti “Codici Rossi”, per dare risposte immediate e protezione alle vittime di violenza domestica e di genere, ed il contrasto alle truffe, soprattutto quelle agli anziani, un fenomeno subdolo che colpisce i cittadini più indifesi.

Un impegno a 360 gradi che non si ferma agli uffici, ma si estende anche al dialogo con il territorio e le giovani generazioni. Proprio in quest’ottica, lo scorso 25 settembre il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Enna, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Giacomo Roberto Palma, è stato tra i relatori della conferenza “Bullismo e sport giovanile”, ospitata ad Enna nella Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte nell’ambito della Settimana Europea dello Sport del Panathlon Club Enna, per ribadire quanto lo sport sia uno straordinario argine educativo e sociale contro ogni forma di prevaricazione.

A fotografare l’efficacia del lavoro svolto sul campo c’è poi il bilancio estivo, registrato tra i mesi di giugno e settembre 2026. Sotto la firma del Sig. Questore della Provincia di Enna, il Dr. Cono Incognito, l’Ufficio Misure di Prevenzione Personali ha emesso una serie di provvedimenti mirati: 25 Avvisi Orali notificati a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica; 16 Ammonimenti, fondamentali per fermare sul nascere condotte persecutorie e di violenza domestica; 9 Fogli di Via Obbligatori, per allontanare dal territorio individui sospetti e gravati da precedenti; 3 proposte di Sorveglianza Speciale di P.S., per i profili di maggiore spessore criminale; 1 proposta di aggravamento della Sorveglianza Speciale a carico di chi ha violato le prescrizioni imposte; 4 D.A.C.Ur. previsto dall’art. 13-bis D.L. n. 14/2017 (il c.d. “Daspo Willy”) emessi per tutelare il decoro e la sicurezza nei luoghi pubblici e di pubblico esercizio.

Risultati concreti che dimostrano come la prevenzione non sia solo una norma sulla carta, ma una presenza costante a tutela della comunità.