Enna: divieto di transito e sosta in via della Rinascita per lavori stradali

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Il Comando della Polizia Locale di Enna comunica che, a seguito di richiesta avanzata da e-distribuzione finalizzata ad effettuare gli interventi di ripristino stradale a seguito di scavo nel tratto di via della Rinascita compreso tra la via Valverde e l’intersezione con l’ingresso secondario del plesso scolastico di Valverde, con propria ordinanza n. 129 del 19/03/2026, ha disposto quanto segue.

Istituire, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 dei giorni 23 e 24/03/2026, il divieto temporaneo di transito e di sosta veicolare lungo il tratto di via della Rinascita compreso tra la via Valverde e l’intersezione con l’ingresso secondario dell’omonimo plesso scolastico dalle ore 7.00 alle ore 17.00 dei giorni 23 e 24/03/2026, nonché il divieto temporaneo di sosta ed il doppio senso di circolazione nella via Valverde (perimetro dell’omonimo plesso scolastico).