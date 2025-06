Enna: divieti di sosta in diverse vie dal 25 al 27 giugno, ecco dove

PUBBLICITÀ

L’ufficio comando della Polizia Locale del Comune di Enna comunica che, con proprie ordinanze ha disposto quanto segue.

Istituzione per il giorno 25/06/2025, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta veicolare in ambo i lati del tratto di via Libertà compreso tra il civ. n. 1 e l’intersezione con il viale Diaz, per consentire i lavori di pavimentazione stradale in Via Libertà (Ordinanza n. 292 del 23/06/2025).

Istituzione, dalle ore 07.00 alle 17.00 e comunque fino a cessate esigenze, nei giorni 25 e 26/06/2025, il divieto temporaneo di sosta veicolare con rimozione forzata in ambo i lati delle seguenti strade, per consentire l’esecuzione dei lavori di scerbatura: giorno 25/06/2025 via Venezia, via Piave e via del Plebiscito; giorno 26/06/2025 via Spirito Santo, via Silvia e via Risorgimento (Ordinanza n. 293 del 23/06/2025).

Istituzione, dalle ore 07.00 alle 17.00 e comunque fino a cessate esigenze del giorno 26/06/2025, il divieto temporaneo di sosta veicolare con rimozione forzata in ambo i lati delle seguenti strade, per consentire l’esecuzione dei lavori di scerbatura: Via Rossini – via Verdi, tratto di via dello Stadio alt. civ. n. 24 (slargo sottostante strada) – via Portella Rizzo e via Sperlinga (Ordinanza n. 294 del 23/06/2025).

Istituzione per il giorno 27/06/2025, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto temporaneo di sosta veicolare nel perimetro dell’aiuola prospiciente l’ingresso dell’ex Banca d’Italia in piazza Garibaldi, in concomitanza con la seduta della Commissione parlamentare presso la sede della Prefettura di Enna (Ordinanza n. 295 del 23/06/2025).