Enna: distribuzione buoni spesa non effettuata “per mancanza di tempo”

“Mi è stato risposto che non era stato possibile organizzare la distribuzione per mancanza di tempo”. Così il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Enna Stefania Marino in merito alla distribuzione dei buoni spesa al Comune.

“Ricevo da diversi giorni – racconta la consigliera piddina – chiamate di persone che hanno necessità di viveri di prima necessità o per avere qualche contributo per pagare le bollette. La scorsa settimana in commissione alla presenza dell’assessore ho chiesto notizie in merito agli aiuti da erogare alle famiglie in difficoltà. La risposta si commenta da se, è semplicemente stucchevole. Se mi si dice non ci sono soldi è un conto, ma il tempo è veramente inaudito”.

“La pandemia ha distrutto la nostra economia – continua Marino – il tessuto sociale si è sempre più impoverito. Se si fosse provveduto a organizzare la distribuzione per tempo dei buoni spesa e l’erogazione di qualche contributo per pagare le bollette alle famiglie in difficoltà forse oggi si parlerebbe solo di buona Pasqua”.

La consigliera denuncia anche l’incuria presente in diversi angoli della città.

“Invito a visitare – conclude – Piazza Ghisleri nei pressi del Cinema Grivi, uno spettacolo dell’incuria ed inettitudine più colpevole e palese”.